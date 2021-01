Podávání žádostí o covidové kompenzace jde pomalu. Ministerstvo prodloužilo termín

Déle bude ministerstvo průmyslu a obchodu přijímat žádosti do druhé výzvy v programu Covid Nájemné. Příjem měl skončit 21. ledna, nakonec potrvá až do 29. ledna, tedy do pátku následujícího týdne. Z 22. ledna na 1. února se zároveň posune začátek třetí výzvy.

Systém na podávání žádostí v poslední době funguje špatně, podnikatelé si stěžují na pomalost a nestabilitu. Například podle ředitelky hotelu Freud v Ostravici Simony Cimmer je systém od pondělního rána nefunkční. Nejdále se dostala k výběru typu kompenzace.

„Začnou se točit dvě ozubená kola, ta se točí a točí a točí, někdy celý systém spadne,“ vylíčila. Jinak než elektronicky o peníze žádat nelze. I další podnikatelé si stěžovali na sociálních sítích na dobu odezvy kolem pěti minut a nestabilitu systému.