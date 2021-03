Škoda Auto chce v příštích pěti letech investovat 2,5 miliardy eur

Škoda Auto chce konkrétně investovat přibližně 1,4 miliardy eur (asi 36,7 miliardy korun) do dalšího rozšiřování elektromobility, 650 milionu eur (17 miliard korun) chce vložit do digitalizace a 350 milionů eur (devět miliard korun) má jít na investice do závodů a výrobních zařízení, informovala automobilka.

V loňském roce Škoda Auto investovala do svého dlouhodobého majetku 850 milionů eur (asi 22,3 miliardy korun), jde o pokles o 36 procent oproti roku 2019, kdy byly investice rekordní a dosáhly 1,3 miliardy eur. Celkem 380 milionů eur (asi deset miliard korun) investovala Škoda do svých českých závodů, například do rozvoje výroby nebo snižování emisí CO 2 ve výrobě. Závod Vrchlabí se stal v loňském roce prvním uhlíkově neutrálním. Finance šly také do výroby baterií pro nové elektromobily.

V Kvasinách společnost investovala mimo jiné do automatizace výroby, v Mladé Boleslavi především do elektromobility, a to i v souvislosti s příchodem nového plně elektrického SUV Enyaq iV. Firma dala peníze také do vývoje modelu Enyaq, ale i do nové octavie. Z celkového objemu investic šlo 200 milionů eur (5,3 miliard korun) na projekty v Indii.

Na výzkum a vývoj dala v loňském roce Škoda Auto celkově 712 milionů eur (18,7 miliardy korun), o 27 procent méně než o rok předtím.