Psát se má kvůli samotnému tvůrčímu procesu, ne s tím, že kniha vyjde, říká autor Prašiny

Rozhodl jste se investovat čas, energii, um a napsat knížku, přestože jste vystudoval matematicko-fyzikální fakultu a pracujete v oblasti IT, což je úplně jiný svět. Vyplatilo se to?

Pro mě psaní knížek vždy byl koníček. Já jsem to nechápal jako nějakou investici nebo něco, na čem se dá vydělat. Psal jsem to sám pro sebe a vůbec mě nenapadlo, jakými cestami se osud Prašiny bude dál ubírat a že se knížka dostane na trh. Takže to u mě nebylo nějaké racionální rozhodnutí, byl to spíš vedlejší produkt zájmové činnosti, kterou bych dělal tak jako tak. A dělal bych ji dál, i kdyby Prašina úspěch neměla.

Úspěch byl pro vás tedy překvapením?

Bylo to spíš jako splněný sen nebo šok, ale to je vlastně pořád. Protože já jsem už předtím napsal pár věcí, které vlastně nikdo nečetl, a vyhovovalo mi to. Psal jsem do šuplíku, tu a tam si to přečetla třeba manželka a pochválila mě, ale rozhodně to necílilo na veřejnost. Prašina byla první knížka, u které jsem se odvážil svůj rukopis vůbec poslat do nakladatelství. A vlastně mě překvapilo, jak rychle mi odpověděli a z kolika nakladatelství a jaké obrátky to potom nabralo. Protože první dotisk byl dva měsíce po vydání, tři měsíce po vydání už jsme se bavili o právech na film a najednou se to rozjelo všemi směry. A já vlastně pořád jenom tak koukám a nevěřím vlastním očím.

Takže jste nejdříve dopsal celou knihu a pak ji nabídl? Nešel jste za vydavateli nejprve jen s „ochutnávkou“?

Nejdříve jsem to dal číst svým skautům ve skautském oddíle. A když se tvářili, že to je dobré a že by byla škoda, kdyby se to nedostalo ven, tak jsem si našel seznam českých nakladatelství a ten jsem víceméně vzal shora dolů a poslal jsem to skutečně do mnoha z nich – já jsem totiž nečekal, že můj mail někdo vůbec bude číst. Takže jsem si řekl, že když si to deset procent redaktorů přečte, bude to hodně, a skutečně mi asi z pěti nakladatelství postupně odpověděli. Dostal jsem se tím do docela komfortní pozice, mohl jsem si já vybrat nakladatele, a ne naopak.

Co tedy obnáší napsat takovou knížku, kolik času jste do toho musel investovat? Mimochodem, když jste psal do šuplíku, jak jste zmínil, to byla taky dětská literatura, takže už jste věděl, jak na to? Anebo tohle bylo pro vás skutečně poprvé?

Bylo to poprvé. Já jsem předtím psal nejrůznější sci-fi povídky nebo takové sci-fi novely, co jsem si psal sám pro sebe, a Prašina byla první knížka, u které jsem záměrně cílil na dětského čtenáře kolem dvanácti let, prostě protože to pro mě byla známá cílová skupina. Já jsem se ve skautském světě pohyboval dlouho a kluky a holky ve věku kolem dvanácti let velmi dobře znám a vím, co je baví.

A kolik jsem do toho investoval času a energie… Já myslím, že to mohly být tak dvě až tři hodiny týdně po dobu nějakých šesti měsíců, takže zase tolik času to nebylo. Tady je potřeba ale říct, když jsem pak psal druhý a třetí díl, musel jsem toho času investovat mnohem víc. Už jsem k tomu nepřistupoval tak jako „hurá, něco píšu a je vlastně jedno, co vznikne“, ale už jsem cítil větší odpovědnost, takže investice do druhého a třetího dílu byla větší než u toho prvního.

Kolik toho za zmíněné dvě až tři hodiny vzniklo?

Myslím si, že se mi většinou povedlo napsat kapitolu tak za dva týdny. Jestli celá knížka má dvě stě normostran, tak kapitola jich má deset, řekněme. Ale s tím, že psaní neznamená jen bouchání do klávesnice, ale je tam i čtení po sobě, čtení nahlas. Před každou kapitolou si je tak potřeba udělat analýzu, ve které si člověk rozepíše, co se v kapitole musí odehrát, udělá si osnovu. Takže tomu procesu sice říkám psaní, ale skutečné psaní je jen relativně malá část.

Tryskání myšlenek je nebezpečné, hodí se plán

To zní spíš jako analytická práce, ne jako něco, při čem tryskají myšlenky, emoce, napětí…

Ono to tryskání je velmi nebezpečné. Kdybych psal poezii, mohlo by to fungovat. Ale když člověk píše prózu, beletrii, musí mít nějaký plán, jinak ho to tryskání svede ze správné koleje a výsledek potom za moc nestojí. Je dobré, když si člověk napíše nějakých deset odrážek, co se v kapitole má stát, a potom jsou to pro něj kontrolní body, kterými se musí projet, takové branky. Nesmí se nechat svést z cesty, protože to by nevedlo k ničemu dobrému.

Jaká byla reakce vydavatele? Musel jste výrazně upravovat?

Úprav bylo minimálně. Já píšu hodně krátké věty a často používám vnitřní monology hrdinů. Jeden z nich, Jirka, třeba běží nějakou chodbou, a říká si: „Doleva, nebo doprava?“ Díky tomu je děj velmi dynamický, rychlý. Ale zároveň to může působit repetitivně, takže tohle bylo potřeba trošku proškrtat, aby tam těch momentů bylo méně. V zásadě se ale nijak nesahalo na děj, na rozsah, na postavy, zkrátka se jen drobně upravoval styl.

Prašinu jsem hlavně chtěl napsat tak, aby se dala číst nahlas, protože když jsem na táborech čítaval dětem knížky na pokračování, třeba Ostrov pokladů od Roberta Louise Stevensona, některé pasáže jsem musel přeskakovat, protože neměly dynamiku. Takže jsem si tu svou knihu celou nahlas přečetl a zjišťoval, kde ztrácí spád, a tam jsem potom sám škrtal.

A mám třeba taky rád, když se v textu objevuje hodně středníků, moje redaktorka mi jich v celé knížce našla asi dva tisíce, nebo kolik jich bylo – takže ty jsme museli seškrtat, asi na sto.

Proč je pro vás středník důležitý?

Je to zvláštní chybějící evoluční mezičlánek mezi tečkou a čárkou, a když se čte nahlas, tak je podle mě velmi jasně poznat, kde je čárka a kde středník. Aspoň já to tak vnímám. Čárka znamená kratší pomlku, a tím pádem to vyzní úplně jinak, takže já tam středník potřebuju.