Dřív se bloudilo ve Stínadlech, dnes mladí hledají napětí na Prašině. Podle bestselleru vzniká film

Oblast údajně leží někde mezi Karlovým náměstím a Náměstím míru, čtenáři by ji ale na mapě hledali marně. Podle nakladatele se knížka blíží foglarovským příběhům. Pro současné děti je ale Prašina možná skutečnější než Stínadla, kde bloudili hrdinové Rychlých šípů.

Doba se podle Vojtěcha Matochy posunula. „V dnešním světě už by vůbec nefungoval příběh, ve kterém dívky nemají žádnou roli, proto jsem i do Prašiny jako hlavní postavu obsadil Anastázii, En, která je tahounem toho příběhu,“ říká spisovatel.

Matocha na každé stránce podněcuje zvědavost a dokáže čtenáře udržet v neustálém napětí. „Znám velmi málo mladších čtenářů, kteří řekli, že to nedočetli. A pokud to nedočetli, tak to bylo spíše ze strachu,“ říká literární publicistka Kateřina Čopjaková.

Hrdinové se setkávají se smrtí a někdy dostanou ránu, s problémy si musí poradit sami. Věrohodně popisuje cestu k dospělosti i závěrečný, třetí díl. Ani v něm autor o světě čtenářům nelže a nezapomíná, že k dobrodružství života patří vedle překonávání nesnází také láska.

Prašina ve filmu

Prašina dostane také filmovou podobu. Celovečerní hraný film vzniká ve společnosti Bionaut podle scénáře Štefana Titky a v režii Štěpána Vodrážky. „Chceme, aby ten film byl syrový, špinavý a temný, bude to film pro dospívající, ne jako pohádka,“ říká režisér.

„Takový zájem o filmová práva jsme nezažili,“ uvedla Anna Rezková Horáčková, ředitelka nakladatelství Paseka, které knihy vydává.

„Bylo pro nás důležité, aby filmaři byli na stejné vlně s Vojtěchem Matochou, jehož styl je velmi moderní a svižný. Věříme, že film převede kouzlo Prašiny na plátno svébytným způsobem, ale zároveň zůstane věrný duchu předlohy,“ doplnila.