Hypotéky by mohly zdražit, ceny nemovitostí by ale měly zůstat stejné, míní experti

„Teď nám začíná rok 2021, už nám to jde zase mírně nahoru. Některé banky už v prosinci šly o pár setinek procenta zase výš. Myslím, že by se nám to mohlo zarazit třeba u úroku 2,39, nemyslím si, že to půjde dramaticky výš,“ nastínila regionální ředitelka realitní společnosti Bidli Tereza Dítě Zápotocká.

Hypotéky zlevňovaly od loňského jara. Sazby v průměru klesly pod dvě procenta. Tak nízko byly naposledy před téměř čtyřmi lety.

Jestli nevydělat na prodeji současného bydlení a pořídit nové, řeší nyní například Petr Janovský. „Úroková sazba je 1,89, takže to si myslím, že je hodně dobrá. Cena nemovitosti vzrostla docela příjemně a přemýšleli jsme, že bychom se odstěhovali o trošku dál a samozřejmě do většího,“ řekl.

Výrazně by se nyní neměly měnit ceny nemovitostí. Ty loni podle čísel za třetí čtvrtletí zdražily téměř o osm a půl procenta. To je pátý nejrychlejší růst cen v Evropské unii.

Podle majitele realitní kanceláře Luxent Emila Kasardy by například byt v centru Prahy vyšel zájemce přibližně na 40 milionů, a to při ceně 200 až 250 tisíc korun na metr. „Je otázka, jestli ještě můžeme očekávat nějaký nárůst. Myslím si, že spíš ne, spíš nějaká stagnace. A jsou určitě místa, spíš tedy typy domů, panelové byty hlavně, kde ta cena je 80 tisíc, a to není normální,“ podotkl.

Část Čechů vnímá vlastní bydlení jako investici

Zájem o vlastní bydlení je v Česku pořád velký. Část lidí teď bere nemovitosti jako investici, která není riziková. „Češi rádi bydlí ve svém, vnímáme i to, že uložit peníze dneska do nemovitostí je velmi výhodné, zároveň přichází na trh určité investiční fondy a velcí investoři,“ řekl senior manažer stavebnictví a nemovitostí ze společnosti Deloitte Petr Hána.

Do fungování trhu nemovitostí by ale mohla promluvit i stále se zvětšující opatrnost bank. Ty nyní začínají podle odborníků mnohem přísněji posuzovat některé žadatele o hypotéky. Především pak lidi, kteří pracují v rizikových odvětvích, často ve službách.