Británii kvůli krizi opouští cizinci, jen z Londýna odešlo 700 tisíc lidí

„Zdá se, že hlavní tíha ztráty zaměstnání dopadla během pandemie na pracovníky ze zahraničí,“ uvádí studie. Krize se tak podle ní často projevila spíše ve zvýšeném návratu zahraničních pracovníků do vlasti než v nárůstu nezaměstnanosti.

Výzkum vychází z dat o vývoji pracovního trhu mezi třetím čtvrtletím roku 2019 a stejným obdobím roku 2020.

Největší pokles obyvatel od války

Koronavirová krize má podle výzkumníků zřejmě na svědomí největší pokles počtu obyvatel Británie od konce druhé světové války. Obzvlášť postižený je Londýn, kde je cizincem každý pátý obyvatel.

Podle propočtu ESCoE přišlo hlavní město v loňském roce o osm procent obyvatel. V metropoli byli cizinci často zaměstnaní v odvětvích, která pandemie nejvíce postihla: v cestovním ruchu či gastronomii.

Podle studie neexistují žádné důkazy o tom, že by se Britové pracující v zahraničí vraceli domů ve stejných počtech, v jakých zahraniční pracovníci opouštějí Británii. Autoři výzkumu nicméně připouští, že odliv cizinců může být dočasným jevem a že se po pandemii budou chtít vrátit.

List Financial Times ovšem upozornil, že by situaci na pracovním trhu mohla zkomplikovat pobrexitová imigrační pravidla. Pracovníci ze zemí Evropské unie, kteří se budou chtít vrátit, budou muset žádat o pracovní víza. Snadnější to budou mít jen ti, kteří už dříve získali v takzvaný status usedlíka.