Prudký růst ceny akcií Tesly vytvořil armádu milionářů, píše BBC

Tesla se díky tomu stala nejhodnotnější automobilkou na světě. Pro dlouhodobé investory to ale nebylo snadné. Za deset let, co se akcie Tesly obchodují na burze, jejich hodnota kolísala –⁠ s mnoha rychlými růsty a stejně tak strmými pády. Pro ty, kdo vydrželi, to ale znamenalo nakonec zisk.

Tento měsíc byl pro firmu dalším milníkem, neboť akcie Tesly byly zařazeny do prestižního indexu S&P 500. Ten zahrnuje největší firmy na americkém trhu a jsou v něm například akcie společností Apple, Microsoft či Facebook. Akcie Tesly pokračovaly v rychlém růstu a firma se zařadila mezi deset nejhodnotnějších z indexu.