Cena emisních povolenek stoupla nad 33 eur za tunu. Dosud nejvýše

Cena emisních povolenek, které platí elektrárny a průmyslové podniky za tunu vypuštěného oxidu uhličitého do atmosféry, stoupla dosud nejvýše. Přesáhla 33 eur (asi 865 Kč) za tunu CO 2 . Vyplývá to z dat burzy Intercontinental Exchange (ICE), která ceny sleduje. Podle analytiků, které oslovila ČTK, růst zapříčinily evropské klimatické dohody a informace o vakcíně proti covidu.