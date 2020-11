Václava Nebeského by na postu šéfa Českých drah mohl vystřídat Ivan Bednárik

Kysilka jako náhradu za Nebeského preferuje angažování některého z manažerů působících ve skupině Českých drah. Oslovil proto šéfa ČD Cargo Bednárika. „Je to zkušený a razantní manažer a nepochybně by spolu s panem Nebeským dokázali udržet kontinuitu vedení a provést České dráhy současnou krizí,“ uvedl Kysilka. Tyto změny by znamenaly odchod současného náměstka pro finance Patrika Horného.

Kysilka tak potvrdil informace, na které ve čtvrtek upozornil server zdopravy.cz. O nutnosti posílení finančně-krizového řízení dopravce hovořil i ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Nebeský je v čele Českých drah od loňského září. Celá skupina v pololetí kvůli koronavirové krizi zaznamenala ztrátu téměř dvě miliardy korun. Bednárik vede nákladního dopravce šest let, loni prodloužil smlouvu o dalších pět let. Podnik v posledních letech pod jeho vedením dosahuje stamilionových zisků, například loni to bylo 608 milionů korun. V pololetí však kvůli krizi zaznamenalo ztrátu 44 milionů korun i ČD Cargo.