Státní rozpočet na rok 2021 míří do prvního čtení. Komunisté za podporu požadují škrty u armády

Ve středu ještě pomůžou Babišovu menšinovému kabinetu komunisté. „Co se týká prvního čtení v Poslanecké sněmovně, tak to my podpoříme. To znamená i s tím navrhovaným schodkem 320 miliard,“ řekla předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Jenže dost hlasů pro definitivní schválení rozpočtu (tedy ve třetím čtení) zatím vláda nemá. Komunisté za svou podporu chtějí jako každý rok poslat dvě miliardy na výstavbu škol, školek nebo obecních bytů. „S těmi dvěma miliardami nemám vůbec problém, to je v podstatě v intencích jako v předchozích letech,“ uvedla k tomu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Zároveň však KSČM podmiňuje podporu celého rozpočtu tím, že vláda vezme 10 miliard z rozpočtu armády a dá je do rezervy na boj s covidem-19. „Myslím si, že ty kompenzace, které teď jsou, že budou i na jaře příštího roku. Takže si myslíme, že je lepší, kdyby si stát udělal rezervu, než abychom kupovali děla,“ zdůvodnila to Vostrá.

Zde Schillerová naznačuje, že „si musíme sednout ke stolu, jestli vůbec je to k jednání“. Záleželo by podle ní i na tom, na jak dlouho by to komunisté chtěli. Premiér ovšem už v polovině října jakékoli škrty v armádním rozpočtu odmítl. „Pevně věřím, že debaty ohledně naší armády skončí a že armáda dostane peníze, které si zaslouží.“

Ostatní strany návrh rozpočtu odmítají

A další nevládní strany podporu rozpočtu se schodkem 320 miliard předem odmítají. „Ten návrh rozpočtu je špatně zpracován, myslím, že neodpovídá ekonomické realitě,“ kritizoval ho předseda poslaneckého klubu ODS a první místopředseda strany Zbyněk Stanjura.

Nelíbí se ani hnutí SPD. „Nevidíme tam prakticky žádné úspory na chodu státu, s čímž samozřejmě máme obrovský problém,“ řekl místopředseda rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).