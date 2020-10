Letiště Praha chce příští rok zdražovat své služby. Zdůvodňuje to rozsáhlými investicemi

Příští rok by mohlo na Letišti Václava Havla dojít ke zdražení odletové taxy, a to přibližně o 80 korun na jednoho cestujícího, uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Například letenka z Prahy do Amsterdamu stojí kolem 2,5 tisíce korun. Z toho taxy a poplatky pro obě letiště necelé dva tisíce. Cena letenky by se tak měla na jaře příštího roku zvednout asi o stokorunu. Tím to ale nekončí.

„S ohledem na velké investice do modernizace letiště plánujeme příští rok zvýšit některé letištní poplatky v řádu desítek haléřů na jednoho cestujícího. Jedná se například o poplatek za odbavovací přepážku nebo nástupní most,“ zmiňuje mluvčí.

Na těchto haléřových položkách by ale letiště mohlo získat od aerolinek za rok celkem miliony korun.

Poplatky by se měly zvednout od letní sezony.

Tvrdý propad letiště i aerolinií

Zatímco loni v září z letiště Václava Havla v Praze odlétala letadla do 165 měst, letos je to zhruba třetina. Velké množství linek musely zrušit i ČSA a Smartwings, které jsou společně pro Prahu největším klientem.

„Skupina Smartwings realizovala z pražského letiště během letošního září celkem 467 odletů do 37 destinací. Meziroční propad činí 82 procent,“ přiblížila současnou situaci mluvčí skupiny Smartwings Vlaďka Dufková.