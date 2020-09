Jediný správný stav krajiny je ten bez jedů, komentuje hubení hrabošů ornitolog

přehrát video UK: V Čechách se přemnožili hraboši Zdroj: ČT24

Na začátku roku se objevily informace, že ve Slezské nemocnici v Opavě se za půl roku léčilo šest pacientů s nebezpečnou krvácivou horečkou. Dřív to byl třeba jeden až dva případy za rok. Toto závažné virové onemocnění na člověka přenášejí právě jen drobní hlodavci. Není toto riziko pádný důvod pro to, aby zemědělci právě proti hrabošům nějak výrazněji zasáhli? VERMOUZEK: Rozhodně není, protože termín drobní hlodavci je velice široký. To je řada různých druhů a ty nejnebezpečnější hantviry přenáší úplně jiní drobní hlodavci, myšice, které se na polích nevyskytují. To jsou lesní hlodavci a korelace je pouze v tom, že v době, kdy gradují hraboši, většinou bývá i zvýšený výskyt myšic. Tím pádem může být i zvýšený výskyt hantaviróz, ale přenos nebezpečných kmenů na člověka přímo z hrabošů není rizikem. V Česku podle ornitologů zbývá posledních sto až sto třicet párů sýčků. Pracovali jste nějak s touto informací, když jste zvažovali povolení jedu Stutox II? Připomenu, že tyto malé sovy se živí právě hraboši, jsou pro ně snadnou a samozřejmě přiotrávenou kořistí. To je asi riziko, které existuje. FLORIÁN: Při jakémkoliv povolování přípravků, a výjimky na použití rodenticidu nejsou v tomto případě žádnou výjimkou, vždy posuzujeme veškerá možná rizika. Rád bych řekl, že situace, které čelíme, je poměrně bezprecedentní. V loňském roce došlo v oblasti Moravy k hospodářským škodám více než za miliardu korun. Problém ještě pokračoval v podstatě z jara letošního roku, a poté se nám přesunul právě do oblasti Ústeckého kraje, případně Středočeského kraje. Musíme zohledňovat především mimořádnou lékařskou situaci, a to přemnožení hraboše na těch daných polích, protože pokud bychom tomu pouze přihlíželi, byly by poškozeny další zásevy zejména ozimých plodin, byly by dále poškozovány krmné plodiny. To znamená, že výjimka skutečně musela přijít, abychom zemědělcům pomohli. Vzhledem k tomu, že v jarním období byla situace na Moravě řešena obdobným způsobem a nejsou nám známy žádné případy úhynu dravců po aplikacích, tak předpokládáme, že řízení rizik je dostatečné a že by nemělo dojít k žádným problémům ani letos na podzim. Jak se vám poslouchají tyto argumenty? VERMOUZEK: Já s nimi nemohu souhlasit. Je zajímavé, že tady došlo k tak velikým škodám loni na podzim a letos na jaře, přitom úroda i podle oficiálních statistik na jižní Moravě je letos extrémní v tom dobrém slova smyslu, je to snad vrchol za posledních deset let, co se týká výnosů plodin. Takže nevím, kde kalamita byla, pokud má tak fatální následky, abychom to museli takto drasticky řešit.

Ve Středočeském a Ústeckém kraji bylo 80 až 90 procent nějakým způsobem poničené úrody. Není toto argument pro použití, ano, sice pro určitou část zvířecí říše extrémního, ale přesto účinného prostředku? VERMOUZEK: Ale to samé se říkalo o jižní Moravě v loňském roce, že tam je poničeno těch x procent a stejně nakonec úroda dosáhla rekordních čísel, takže zřejmě je někde diskrepance, a to poškození asi nebylo takové. To je jedna věc. Druhá věc je, že jestli vůbec Stutox může hraboší gradaci nějakým způsobem výrazně omezit. Když zasahujeme v době, kdy už je gradace na vrcholu, tak ona potom odeznívá sama. A ve srovnání Rakouska - jižní Moravy, čili lokalit kousek od sebe, se ukázalo, že v Rakousku, kde se nerozhazoval jed na povrch půdy, gradace odezněla úplně stejně jako na jižní Moravě. Je to tedy vůbec potřebné? Máme opravdu evidenci o tom, že trávení skutečně něčemu výrazně pomůže? Jasná otázka tedy, nešlo to udělat jinak? Proč jsme se nedívali právě třeba k našim jižním sousedům? FLORIÁN: Nejprve bych rád upřesnil, že škody, ke kterým došlo na úrodě na Moravě, zejména jižní, ale nejenom jižní, byly v loňském roce. To, že letos tam již byla sklizeň dobrá, řekněme, nadprůměrná, je výsledkem toho, že tam gradace odezněla. Částečně odezněla proto, že letos byla Morava obdařena mimořádně bohatými srážkami, ale částečně také proto, že se proti přemnoženým hrabošům zakročilo. Pokud se jedná o Rakousko, tak tam byly škody také mimořádně velké. Samozřejmě můžeme spekulovat o tom, jaké by byly, pokud bychom nezasáhli. Vůbec nijak nezasáhnout by pouze významným způsobem zvýšilo riziko, že zemědělci, kteří na jižní Moravě nebo na Moravě obecně v loňském roce často nesklidili téměř nic, by tak mohli dopadnout i v letošním roce. Jsme přesvědčeni o tom, že zákrok, který byl z našeho pohledu šetrný a aplikace proběhla skutečně za velmi řízených podmínek, svědčí o tom, že to bylo zvládnuté. A i to, že nejsou hlášeny žádné masivní úhyny necílových organismů, tak jsme přesvědčeni o tom, že právě tyto zákroky se také přičinily o to, že Morava v letošním roce ztráty neutrpěla.