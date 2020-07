Maláčová chce v příštích týdnech předložit návrh zákona na trvalý kurzarbeit

„Paní ministryně připravila českou verzi kurzarbeitu, je to něco, s čím jdeme na koaliční radu. Věříme, že se shodneme s hnutím ANO na finální podobě, tak aby materiál mohl co nejrychleji odejít do Poslanecké sněmovny, aby prošel všemi potřebnými procesy a začal platit co nejdříve. Protože z mého pohledu je to to nejefektivnější, co můžeme nasadit v situaci, kdy stále ekonomika bude čelit důsledkům koronavirové krize,“ uvedl Hamáček.

„V příštích dnech, týdnech, bych chtěla predložit konkrétní znění legislativního návrhu, tedy návrh zákona na trvalý kurzarbeit,“ potvrdila Maláčová. Uvedla, že podmínky pro spuštění kurzarbeitu, se kterými jdou do vyjednávání, jsou trojího charakteru.

„Buď se to spustí pro jednotlivé firmy automaticky, tam čekáme od ministerstva průmyslu a obchodu na stanovení podmínek, za kterých by se tak mohlo dít. Druhá varianta je, že by to platilo plošně pro celou ekonomiku, v případě, že by nám narostla nezaměstnanost o patnáct procent, a to k určitému datu. Upozorňuju, že to není o patnáct procentních bodů, ale o patnáct procent v rámci jednoho časového období,“ upřesnila.

Třetí možností je pak podle ní rozhodnutím vlády. „Například, když dojde k živelním katastrofám, pandemiím a podobně. To znamená, že by došlo k situaci podobné té v březnu tohoto roku,“ doplnila Maláčová.