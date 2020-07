Řada lázní přestala přijímat státní slevové vouchery. Někde je vyprodáno, jinde chybí notifikace od Bruselu

Největším problémem programu je totiž dosud nezískaná notifikace Evropské komise, která by stanovila dočasný rámec, tedy maximální sumu, kterou mohou žadatelé čerpat z programů veřejné podpory.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), který má program na starost, zaslalo Evropské komisi potřebné podklady. Zároveň chce usilovat o výjimku pro cestovní ruch, aby podpora pro toto odvětví nebyla nijak limitována. Jasno by mohlo být na přelomu července a srpna, uvedl náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje MMR David Koppitz. Notifikaci by měl podle něj program bez problémů získat, stejně jako se to podařilo například u programu COVID nájemné.

„Stáli jsme před otázkou: 'Má smysl čekat na to, až se dořeší a vyjedná prolomení hranice podpory, anebo je lepší to celé pustit?'“ uvedl Bláha, který je rovněž prezidentem Svazu léčebných lázní. „Shodli jsme se na tom, že je lepší to pustit, protože už ten základní limit nám přišel dostatečně veliký,“ dodal.

Dočasný rámec na jednoho žadatele činí 800 tisíc eur (asi 21 milionů korun). Díky tomu by celý trh podle Bláhy mohl využít zhruba 100 tisíc voucherů. V přepočtu je to podle něj téměř tolik, kolik domácích hostů běžně za druhé pololetí přijede do lázní v ČR.

Třeboň už vyčerpala kapacitu voucherů

Možnou kapacitu slevových čtyřtisícových voucherů na pobyty, jež nabízí stát, vyčerpali i v jihočeské Třeboni. Smí čerpat podporu nejvýše 200 tisíc eur (asi 5,3 milionu korun), aby nešlo o nedovolenou veřejnou podporu, která by byla v rozporu s pravidly EU. Jde o dodržení tzv. pravidla de minimis. Agentuře ČTK to řekl starosta Třeboně Jan Váňa (ODS), který je i jedním z jednatelů lázní. Na léto mají už lázně pobyty vyprodané.

Z voucherů by bylo možné uspokojit 1250 klientů, a takové množství se jich už na lázně obrátilo. „Stát nám to trošičku komplikuje, protože zdejší lázně vlastní město, a je tam podpora de minimis podle směrnice Evropské komise. Je to komplikované, protože město vlastní ještě další společnosti a žádná z těch společností by nesměla tři roky čerpat jinou podporu. Na ministerstvu pro místní rozvoj byla ve hře ještě varianta, že by to bylo 800 tisíc eur (asi 21,3 milionu korun), a to už by nám zasáhlo i podzimní měsíce. Jinak to do podzimu vyčerpáme,“ řekl Váňa.

Podle pravidel podpory de minimis nesmí jeden podnikatel za jakákoliv tři po sobě jdoucí zdaňovací období získat podporu přes 200 tisíc eur. Třeboňské lázně mají na léto vyprodáno. Váňa by přivítal, kdyby šlo vouchery využívat i od října do prosince, kdy samoplátci nemají o pobyty takový zájem.

„Tam by nám to pomohlo hodně. Lidé si generovali vouchery i na říjen a listopad. Kdyby to bylo jen těch 200 tisíc eur, tak jsme teď vyčerpáni. Lidé můžou vouchery generovat dál, ale nemají (u nás) jistotu, zda slevu dostanou,“ řekl starosta.

Nejasno mezi lázněmi a cestovními kancelářemi

Některé lázně pak od začátku nepřijímají poukázky od cestovních kanceláří. Nedohodly se s nimi na podmínkách. „Chyběla jakákoliv metodika pro uplatnění lázeňského voucheru, jak pro lázně samotné, tak i pro cestovní kanceláře a agentury,“ řekl Libor Stočes z Lázní Travel.

Náměstek Koppitz k tomu uvedl, že je na jednotlivých subjektech, aby se mezi sebou domluvily, jak se postarat o klienta. „Do tohoto vztahu nebudeme vstupovat,“ dodal.

Některé lázně se kvůli byrokracii do programu nezapojily

Existuje ještě třetí kategorie lázní a to ty, které se do programu COVID-lázně nezapojily. Jsou jich zhruba dvě desítky. Například lázně v Teplicích nad Bečvou vouchery nepřijímají vůbec.

„V případě poukazů musejí lázně o dotaci žádat zpětně, hrozí tak, že limit přečerpají a podpora jim nebude proplacena, nebo nebudou moci čerpat další pomoc,“ řekla k tomu jejich ředitelka Bohdana Opočenská.