Hypotéky zlevňují. Klesly ale i úroky na spořicích účtech

Eliška Šerhantová vychovává tři děti. Spoří tak nejen pro sebe, ale i pro ně. Každému z dětí tak pravidelně posílá na spořicí účet peníze. Teď se tam ale téměř neúročí. „Když zjistím, že je někde vyšší úrok, tak samozřejmě uvažuju o změně,“ konstatuje Šerhantová.

Právě úroky na těchto typech účtů šly během loňského roku nahoru a držely se tam ještě na začátku letoška. Pak ale začaly klesat.

„Zájem o spořicí účty ze strany veřejnosti samozřejmě přirozeně klesl, my evidujeme pokles zájmu zhruba o sedmdesát procent. Je to samozřejmě tím, jak centrální banka hýbala se sazbami, tudíž i my jsme museli z logiky věci přistoupit k těmto opatřením,“ vysvětluje mluvčí Moneta Money Bank Zuzana Filipová.

„V návaznosti na kroky centrální banky jsme snižovali úročení, aktuálně nabízíme bonusovou úrokovou sazbu 0,6 procenta do vkladu 250 tisíc korun,“ potvrzuje i mluvčí Air Bank Jana Karasová.

Ve většině bank se teď tak úroky u spořicích účtů pohybují kolem půl procenta. Jen vyjímečně přesáhnou procento. U těch s vyšším úročením ale klienti musejí často splňovat ještě další podmínky, třeba investovat do jiného produktu.