Čeští podnikatelé dostali od záruční a rozvojové banky patnáct miliard korun. Komise také schválila Česku pomoc pro velké exportéry

„Za běžného stavu naše banka měsíčně poskytne podnikatelům necelé dvě miliardy korun námi poskytnutých či zaručených úvěrů a umožní tak profinancovat kolem 500 projektů. Tyto dvě miliardy korun jsme poskytli podnikatelům i v měsíci dubnu, a to nad rámec programů COVID. To znamená, že jsme minulý měsíc podnikatelům celkově poskytli pětinásobek toho, co je normálně běžné,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Program COVID připravila banka ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. V první vlně přijala přes 3200 žádostí přesahujících deset miliard korun. V pokračování programu, do kterého byly zapojeny komerční banky, obdržela 5900 žádostí v objemu 19 miliard. Živnostníci a malí a střední podnikatelé mohli žádat o bezúročné půjčky do 15 milionů korun.

Hlavní město připravilo COVID Praha pro podnikatele z metropole. Program byl vyčerpán za deset minut, přihlásilo se 363 podnikatelů a předpokládaná výše zaručovaných úvěrů je 1,8 miliardy korun.

Většina žádostí v první vlně programu byla kvůli pochybením ale zamítnuta. U COVID II a COVID Praha je úspěšnost okolo 90 procent.

COVID III by měl být připraven v květnu, vyčleněno do něj je 150 miliard korun, ČMZRB tak bude moci ručit za úvěry až v objemu 500 miliard. Podporu by mělo získat kolem 150 tisíc živnostníků a podniků s až 500 zaměstnanci. Pro velké exportní firmy se chystá přes Exportní garanční a pojišťovací společnost program COVID plus.