Pomoc je nedostatečná, tvrdí někteří podnikatelé. Vše neustále zpřesňujeme, hájí se ministerstva

Václav Pražák pracuje jako kadeřník už skoro 30 let. A podle svých slov nikdy nezažil takový zmatek. Ještě před pár dny ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) tvrdil, že kadeřníci nesmí pracovat vůbec. Naopak ministerstvo průmyslu uvádělo, že dělat mohou, i když jen mimo provozovnu.

„Kdyby to nebylo k pláči, tak je to k smíchu. To je Kocourkov,“ říká Václav Pražák, který je také předsedou představenstva Asociace kadeřníků ČR.

Poukazuje na to, že stále jasně neví, co je povoleno a co je zakázáno. Doufá, že bude moci 25. května otevřít. Podrobnosti se ale ještě nedozvěděl. Proto dosud zákazníky odmítal, ale už je nyní začíná objednávat. Zájem je velký.