Komunisté tlačí na změny ve zdravotním pojištění. Jinak příští rozpočet nepodpoří

Ministryně financí Alena Schilllerová (za ANO) je připravena o požadavku komunistů jednat. Připravuje se na to i schůzkami s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Ten však připouští, že místo výrazného růstu plateb za státní pojištěnce se chce soustředit hlavně na investice do lepšího vybavení státních nemocnic.

„Potřebujeme mít zkrátka peníze na rozjezd těch velkých investic, takže to je nyní priorita. Ale samozřejmě chceme dořešit i peníze za státní pojištěnce,“ uvedl. Růst plateb za státní pojištěnce by podle něho mohl být nižší než v posledních letech, kdy stát od roku 2016 pravidelně přidává tři až 3,5 miliardy ročně. „Může to být stejná částka, může to být i o něco menší částka, pokud se nám právě navýší investice do nemocnic,“ řekl.