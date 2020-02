Někde poškozené rolety, jinde spadlá půlka střechy, lidé hlásí škody po větru. Přečtěte si rady, jak na to

Oznamte pojišťovně, že nastala škodní událost. Před hovorem s pojišťovnou si připravte svou pojistnou smlouvu, budete ji potřebovat - hlavně číslo pojistné smlouvy. Škodu lze nahlásit většinou nejen telefonicky, ale i on-line prostřednictvím formuláře na webových stránkách. On-line nahlášení škody je většinou nejrychlejší - do webového formuláře můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě.

Zdokumentujte vzniklou škodu - pořiďte fotografie či videozáznam všech poškozených věcí, a to detailní záběry i celkové pohledy na poškozenou věc. Čím detailnější fotodokumentace, tím lépe.

Lidé by si taky neměli plést pojištění stavby a pojištění domácnosti. Pro komplexně ochráněný byt či dům je potřeba oboje kombinovat. Jak uvedla Buriánková, experti odhadují, že drtivá většina rodinných domů je kryta pojištěním, ale domácnost má pojištěnou pouze polovina majitelů nemovitostí. A připomíná, že kvalitní pojištění pokryje také například plot, bazén a další stavby na pozemku, jako je třeba skleník, garáž nebo kůlna.

V souvislosti s pojištěním je také důležité si hlídat aktuálnost smlouvy. „Řada lidí má smlouvy, které uzavřeli před mnoha lety. Co už ale neřeší, je to, že se mezitím hodnota jejich majetku změnila. Pojištění může být dobře funkční, když se s ním průběžně pracuje. Neměli bychom tak zapomínat své pojistné smlouvy čas od času zrevidovat,“ konstatuje Buriánková.

Obecně je potřeba každou poškozenou věc nafotit – než se bude hlásit pojišťovně. A pokud jsou škody větší, jako například zmíněná odnesená střecha, radí pojišťovny ji ale také alespoň provizorně přikrýt, aby lidem mezitím do domu třeba nenapršelo. „V každých pojistných podmínkách je totiž věta o tom, že klient musí zabránit následným škodám. A současně – když si kvůli tomu koupíte plachtu, tak vám ji pojišťovna proplatí v rámci 'záchranných prací',“ vysvětluje Bálek z Allianz pojišťovny.

Česká podnikatelská pojišťovna podle své mluvčí Renaty Čapkové zatím eviduje desítky škod v objemu kolem dvou milonů korun, Kooperativa na 170 události v hodnotě zhruba pěti milionů korun, uvedl mluvčí společnosti Milana Káňa. „Klientům v oblastech, kde hrozil vítr, jsme zasílali SMS s upozorněním na přicházející nebezpečí a posílili jsme služby na infolince, v pohotovosti jsou také technici, kteří škody prohlížejí. Jsme připraveni je operativně přemísťovat do nejvíce poškozených lokalit, ale zatím to nevypadá na takovou kalamitu, jako byla například vichřice Herwart v roce 2017,“ dodává Káňa.

Podle prvních odhadů jsou tři čtvrtiny škod u Allianz pojišťovny zatím ve výši do deseti tisíce korun. „Z Karlovarska už nám ale například oznámil majitel jedné provozovny, že mu kvůli vichřici v noci na pondělí odletěla celá střecha, která navíc ještě poškodila okolní budovu. Tam už bude škoda mnohem vyšší,“ dodává Bálek.

Na zahradě okolo domu ukliďte vše, co lze, a upevněte ostatní, co musí zůstat.

Živelní škody jsou v posledních letech bohužel vcelku časté, komentují pojišťovny aktuální stav. „Sice jsme nebyli svědky tak rozsáhlých a katastrofických kalamit, jakými byly třeba povodně v roce 2013. Ale setkáváme se více a více právě s regionálními kalamitami a je fakt, že škody související s vichřicemi či krupobitím nás trápí v posledních pár letech skutečně často. Minulý rok jsme kvůli vichřici řešili 17 tisíc škod za bezmála 400 milionů korun,“ dodává Buriánková.

Ze zkušenosti Generali České pojišťovny vyplývá, že vždy po rozsáhlejších živelních událostech roste poptávka občanů po majetkovém pojištění. „Lidé se zajímají o to, co vše mají ve své, kolikrát velmi letité smlouvě, ošetřeno a zamýšlejí se nad tím, zda jejich smlouva pokrývá jejich aktuální potřeby – ať už co se týká samotných rizik či nastavených pojistných částek,“ dodává.

Největší nápor hlášení škod pojišťovny teprve čekají

Podle pojišťoven je zatím ale brzy na to, aby dokázaly odhadnout celkovou výši škod. Větrné počasí pokračuje, výstraha trvá až do odpoledních hodin. Situace se tak bude nadále vyvíjet. „Až vichr utichne, největší nápor hlášení škod máme ze zkušenosti následující dva dny, a pak ještě po víkendu, kdy lidé jedou kontrolovat rekreační objekty,“ říká tisková mluvčí UNIQA pojišťovny Eva Svobodová .

Největší boom hlášení pojistných událostí tak většina pojišťoven čeká během pondělního odpoledne a úterního dne.

„Podle prvních zpráv jsou nejvíce zasažené střední Čechy a Plzeňsko. Škody jen u nás budou určitě v řádů stovek až tisíců a celkově je odhadujeme na maximálně 60 milionů korun. Aktuálně jsme posílili infolinky a počty mobilních techniků v postižených regionech, aby k prohlídkám na místě docházelo co nejrychleji a tím se urychlil i proces výplaty pojistného plnění pro klienty k nápravě vzniklých škod,“ konstatuje tiskový mluvčí ČSOB pojišťovny Petr Milata.

Rychlost výplaty škod záleží podle pojišťoven především na jejich rozsahu a trvá většinou od několika dní po maximálně týdny. „U menších škod jsme v rámci takzvané zrychlené likvidace schopni plnění začít poskytovat ihned,“ říká mluvčí České podnikatelské pojišťovny Čapková.

U složitějších škod většinou pojišťovny klientům poskytují zálohy. „V případě, že je odhadnutelné, že likvidace pojistné události bude trvat déle, lze požádat o takzvanou zálohu na pojistné plnění, aby měl klient prostředky na nápravu škod. V této fázi je ideální začít škodu napravovat. Například pozvat stavební firmu na opravu střechy,“ dodává Milata. Například u Kooperativy lze takto získat až polovinu z odhadnuté škody.