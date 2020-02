Schillerová: Daně by se mohly měnit u nemovitostí a stravenek

Podle ministryně mohou nyní obce zvedat podle zákona o dani z nemovitých věcí koeficient pro daně pro některé části obce na 1,5násobek. Do budoucna by mohl být podíl vyšší v lokalitách s průmyslovými objekty. „Teď toto zvažujeme, že to do toho balíčku dám,“ řekla. Dodala, že o změně jednala se Svazem měst a obcí ČR.

Schillerová také počítá se stravenkovým paušálem, na jehož zavedení se v polovině ledna dohodla vládní koalice. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den. Odbory se obávají toho, že zaměstnavatelé budou peníze určené na stravenkový paušál zneužívat. Plán naopak podporují provozovatelé hotelů a restaurací.

Ministryně také hodlá prodloužit dobu, po jejímž uplynutí nemusí majitel od nabytí nemovitosti při dalším prodeji platit daň z příjmu. Současných pět let je podle ministryně přežitých, přála by si posun na 15 let. Změna by se netýkala lidí, kteří mají v dané nemovitosti trvalé bydliště, ale investičních bytů.

Ministryně také shrnula, jaké změny v daňovém balíčku pro příští rok by si představovala. Zmínila především omezení některých daňových vyjímek v zákoně o dani z příjmu, zavedení stravenkového paušálu, nebo už řečenou změnu zákona o majetkových daních pro obce. Změnit by se mohl také takzvaný časový test u daně z příjmu při prodeji nemovitosti. Dnes, pokud nemovitost vlastníte déle než pět let, příjem z prodeje nedaníte. Doba by se mohla prodloužit až na 15 let.

Změny naopak podle Schillerové nečeká DPH. „A ještě jsem v pátek do meziresortního řízení poslala samostatnou novelu zákona o paušální dani. To znamaná, že podnikatelé, kteří mají příjmy do jednoho milionu korun, pokud se pro to rozhodnou, protože půjde o volbu, a ne povinnost, budou platit měsíčně jednu platbu a nemusí podávat žádné daňové přiznání,“ vysvětlila. Jedna částka tak zahrne sociální, zdravotní a daň.