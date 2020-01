Bitcoin za deset let vzrostl o devět milionů procent, v tom nemá konkurenci, píše Bloomberg

Na začátku roku 2017 bitcoin vystoupil nad 1000 USD. Do poloviny léta téhož roku se jeho cena více než zdvojnásobila a rozpoutalo se šílenství. Do konce roku se pohyboval nad 14 tisíci USD. Ale jak se rychle rozběhl, ještě rychleji se propadl. Do konce roku 2018 se jen sotva pohyboval nad hranicí 3000 USD. Přesto krátce po propadu zahájil další mohutný růst a v létě 2019 vystoupil až na 13 800 USD.

Přežití bitcoinu však bude spočívat na jeho dalším přijetí. Jeho využití jako prostředku směny se zatím nerozšířilo. Několik velkých obchodníků sice přijímá platby v bitcoinech, ale není to v takovém rozsahu, jak mnozí předpokládali. Podvody jsou stále rozšířené. Zájem klesá a větší vlastníci mají výraznější vliv než v době největší bitcoinové bubliny v roce 2017. To znamená, že jejich vliv na cenu by se mohl zvyšovat.