Jedna platba bitcoinem, to je 271 kilogramů oxidu uhličitého. Měnu krmí obří množství energie

„Ke klimatickým změnám přispívají větší faktory,“ uvedl jeden z autorů studie Christian Stoll. „Nicméně uhlíková stopa je natolik velká, že stojí za to diskutovat o možnosti regulace těžby kryptoměn v regionech, kde je obsah uhlíku ve výrobě energie obzvláště vysoký,“ dodal.

Došli k závěru, že koncem roku 2018 byla celá bitcoinová síť odpovědná za roční emise 22 až 22,9 milionu tun CO 2 , tedy podobně jako velké západní město nebo celá rozvojová země jako Srí Lanka. Celkové globální emise skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv dosáhly v loňském roce zhruba 37 miliard tun.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn, jeho cena ale prochází značnými výkyvy. Zatímco koncem roku 2017 cena bitcoinu překročila 19 tisíc dolarů, už o rok později sestoupila až do blízkosti 3000 dolarů.

Podle zjištění vědců se v Asii používá k těžbě bitcoinů zhruba 68 procent výpočetní kapacity, zatímco v Evropě je to 17 procent a v Severní Americe 15 procent. Studie vyšla v odborném žurnálu Joule.

Dopad bitcoinu, který je nejdůležitější virtuální měnou, na životní prostředí je již dlouho znepokojivý, zejména vzhledem k jeho omezenému používání. Podle de Vriese loni zpracovala bitcoinová síť zhruba 81 milionů transakcí, zatímco standardním globálním bankovním systémem jich proběhlo 500 miliard. „Podíváte-li se na uhlíkovou stopu transakce, je to skutečně šok,“ prohlásil. Počítá, že na transakci připadá kolem 271 kilogramů CO 2 , a to je několiksetkrát více než při standardní platbě kartou.

Bitcoin je jen nástroj spekulací

Rychlý vzestup ceny kybernetické měny bitcoin zastírá jednu nepříjemnou skutečnost: prakticky nikdo ji nepoužívá k ničemu jinému než ke spekulaci. Za první čtyři měsíce roku 2019 se v této největší a nejznámější digitální měně světa u obchodníků uskutečnilo pouze 1,3 procenta transakcí, což není žádná velká změna proti předchozím dvěma letům, kdy bitcoin procházel vlnami vzestupů i pádů. Ukazují to data americké výzkumné společnosti Chainalysis. „Bitcoin se dál používá hlavně ke spekulaci a široké uplatnění stále není realitou,“ uvedli analytici této firmy.

Toto používání jde ale proti původní vizi jeho tvůrce, vývojáře chránícího se pseudonymem Satoši Nakamoto. Ten měl představu využití kryptoměny v každodenních transakcích, od nákupu kávy až po placení za pronájem auta. Poslední dobou investoři zdůrazňují, že bitcoin se místo toho přeměnil na digitální verzi zlata – aktiva, které si drží hodnotu v době ekonomické nejistoty, protože bitcoin nemá vazby na akcie ani dluhopisy.