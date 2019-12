Podnětů kvůli energetickým šmejdům je „enormní“ množství. Nová deklarace míří i na kontroly zprostředkovatelů

Novou verzí deklarace se dodavatelé také zavážou kontrolovat způsob prodeje u zprostředkovatelů a v případě zjištění neetických praktik budou mít za povinnost požadovat okamžitou nápravu či případně ukončit s daným zprostředkovatelem spolupráci.

„Květnovou iniciativou jsme se snažili s předstihem několika měsíců uvést v život opatření, se kterými počítala nová legislativa. Dnes už v případě účinnosti novely energetického zákona nehovoříme o několika měsících, ale o roku 2021, proto nám už nejde jen o výzvu, ale o vytvoření skutečné platformy,“ dodal Prouza. Zpřísnění podmínek deklarace je podle svazu mimo jiné reakcí na pomalou přípravu legislativy na ochranu spotřebitelů na energetickém trhu.

Náměstek ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla ve středu řekl, že novelu zákona, která záležitost řeší, projedná v lednu opět Legislativní rada vlády. Kdy by mohla začít platit, odhadovat nechtěl. „Chtěl bych, aby to bylo co nejdříve,“ podotkl.