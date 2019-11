Tahanice o rodičovskou pokračuje, ze Senátu míří zpět k poslancům

Pro vypočítání částky, která měsíčně přibude do rodinného rozpočtu, je potřeba znát původní příjem rodiče , který nárok uplatňuje. Pro modelový příklad to bude průměrná mzda v tuzemsku: 34 105 korun .

Pokud se takový rodič rozhodne čerpat dávku až do nejvyššího možného věku dítěte, tedy do čtvrtých narozenin, a začne ji pobírat ihned po mateřské, pak bude po dobu 43 měsíců čerpat 6976 korun . Oproti současnosti je to o 1860 korun měsíčně více .

Chce-li se rodič vrátit do zaměstnání co nejdříve a zároveň vyčerpat celou nárokovou částku 300 tisíc korun, při stanovené mzdě se mu to povede nejdříve za rok a půl. Měsíčně totiž částka nesmí přesáhnout 70 procent z původních hrubých příjmů rodiče. Příspěvek by v této variantě rodič pobíral 13 měsíců: dvanáctkrát by mu stát poslal maximální možnou částku (vzhledem k předchozí mzdě) 23 874 korun, na poslední třináctý měsíc by zbylo vyplatit 13 512 korun. Průměrně jde o měsíční navýšení o 6951 korun.