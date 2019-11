Čínští telefonní operátoři spouštějí dosud nejrychlejší internet 5G

Čínští státní telefonní operátoři China Mobile, China Unicom a China Telecom na svých stránkách uvedli, že základní tarif umožňující dosud nejrychlejší připojení bude dostupný za 128 jüanů (asi 416 korun) měsíčně. Podle čínské státní agentury Nová Čína je služba v současnosti dostupná v padesáti čínských městech včetně Pekingu a Šanghaje.

Podle vlády bude do konce roku zprovozněno více než 130 tisíc základnových stanic 5G. To by z čínské sítě učinilo jednu z nejrozsáhlejších na světě, uvedla podle BBC vláda.

Rizikové firmy

Země se s řadou patentů k 5G sítím chce stát globálním technologickým lídrem. „Čína zavádí komerční službu velmi brzy. A zatímco je po celém světě pouze pět milionů uživatelů 5G, v Číně už se přihlásilo deset milionů lidí, kteří jsou připraveni na novou generaci přejít,“ říká výkonný ředitel asociace sdružující mobilní operátory Groupe Speciale Mobile Association John Hoffman. Podotýká, že pro přechod na 5G jsou nutná zařízení společností jako Huawei, ZTE, OPPO a Xiaomi.

Jenže právě ze zmiňovaných firem Huawei či ZTE má řada zemí obavy kvůli bezpečnosti. Před těmito společnostmi varovala také Evropská komise. V Česku na riziko při používání jejich softwaru i hardwaru upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Jejich technologie podle něj představují bezpečnostní hrozbu.