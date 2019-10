Nejen učitelům. Platy nejvíce vzrostou i politikům, soudcům a žalobcům

„Berme to jako fakt, někdo ty parametry nastavil a prosadil a já odmítám za nás každoroční debatu, jestli bychom ten automat měli změnit,“ říká předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura (ODS). Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO) k tomu dodává, že automatický nárůst vyplývá z právní úpravy, kterou by musela změnit Poslanecká sněmovna.

V příštím roce si ale znovu polepší i komunální politici. Podle návrhu ministerstva vnitra by to mělo být o 7,5 procenta – schválit to ale musí vláda. Třeba odměna pražského primátora by se tak mohla zvednout o bezmála 9700 korun.

Starostové nejmenších obcí do 300 obyvatel, kteří práci dělají jako hlavní zaměstnání, by pak mohli dostávat navíc zhruba tři tisíce. V případě neuvolněných politiků podléhá konečná výše odměn ještě schválení zastupitelstvem. Ministerstvo vnitra navýšení navrhuje v reakci na růst průměrné mzdy.

„Navýšení odměn zastupitelům obcí o 7,5 % v podstatě kopíruje růst platů v celé republice. Jsou to prostředky, které nedostanou ze státního rozpočtu obce, odměny zastupitelů se hradí z obecního rozpočtu,“ upřesňuje náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

„Znám obce, kde se třeba všichni zastupitelé vzdají svých platů právě ve prospěch obce, ale já si myslím, že lidé by měli být odměněni,“ zamýšlí se starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada (nestr.). Jednotlivé projekty v obci platí z vlastních peněz, a když to jde, tak i z dotací. Letošní rozpočet obce je kolem 35 milionů. Z toho na odměny zastupitelům jdou necelé dva miliony.

Celkově ministerstvo odhaduje, že navýšení odměn bude stát kolem půl miliardy. Nařízení by v listopadu měla schvalovat vláda. Parlament už se k němu vyjadřovat nebude.