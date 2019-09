Koalice se dohodla na růstu platů ve veřejné sféře v příštím roce

„Jediné procentuální navýšení zůstává u pedagogů a všichni ostatní dostanou pevnou částku, z toho nepedagogové budou mít víc než těch původních sedm procent, tím, že dojde ke zrušení nejnižší tarifní tabulky,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Odbory ještě čekají na dohodu o mzdách učitelů, téměř deset procent chtějí do tarifů, tedy do základu příjmu. Dohodu o růstu všech ostatních mezd šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula uvítal. „Ti, kteří jsou nejhůře odměňováni, dostanou největší přidání a budou to přidání velmi významná. Myslím si, že to je férová dohoda,“ řekl Středula.

Zrušením tabulky si podle ministryně sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) polepší i pracovníci v sociálních službách. „Pro mě je důležité, že dojde k navýšení dotací na sociální služby, protože sociální pracovníci také dostanou 1500 korun do tarifů,“ řekla novinářům Maláčová. Aktuální dohodu označila za koaliční projekt a velký úspěch vládních stran, se kterým jsou všichni spokojeni.

Učitelé dostanou přidáno deset procent, podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ještě ale není jasné, kolik z toho do tarifů. „Objemově to bude deset procent, jak bylo přislíbeno, tak s tím počítá i rozpočet,“ konstatovala Schillerová.