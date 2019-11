Ekonomika roku 1989: pořadníky byly na byty i auta. Stát měl před sebou čtyři nelehké úkoly, říká národohospodář Zeman

Takže například Škoda stotřicítka zhruba za sedmdesát tisíc, která se nedala jen tak sehnat… Nedostatek automobilů byl samozřejmě způsoben tím, že se je stát snažil v co největším množství exportovat za valuty. Na domácím trhu pak auta chyběla, i když prodejci si s tím uměli poradit, protože nikdo nevěděl, kolik aut má národní podnik Mototechna ve skutečnosti k dispozici, a to logicky vedlo ke korupčnímu prostředí. A je jedno, jestli to byly banány, mandarinky nebo auta.

Proč podpultové zboží, proč nebylo v silách uspokojit poptávku? V dovozu bylo vše plánováno předem, včetně objemu deviz, které budou na import do Československa investovány. Přes tyto limity se už nemohlo jít. A zase jsme u zmíněné základní strategie, které se v té době drželi, za žádnou cenu se nezadlužit. Tohle bylo nejmarkantnější ze všech postsocialistických států v Rumunsku, to nebylo zadlužené vůbec – přestože měli lidé problém s hladem. Ono by to neprošlo ani v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP).

A vezměme v potaz množství bytů ještě v jednom kontextu. Jak to vnímali cizinci. Například pro Angličany to bylo už v roce 1990 naprosto nepochopitelné, jak může mít někdo byt nebo dům ve městě a k tomu ještě chatu nebo chalupu na venkově, že to není možné z jejich pohledu během života splatit. A my jim vysvětlovali, že je to normální, že to tak má 70 % lidí.

A co naopak? Velmi špatná výchozí pozice pro transformaci spočívala v tom, že jsme měli nejvyšší stupeň znárodnění majetku ze všech socialistických států. A to přesto, že v té době nás k tomu nikdo netlačil. Ale to už je ten náš genetický potenciál, že jsme papežštější než papež.

Pojďme se tedy znovu postavit na startovní čáru. Rok 1989, centrálně plánovaná ekonomika, pevné, státem stanovené ceny. Jak na tom tedy opravdu hospodářství v tu dobu bylo? Československá ekonomika v roce 1989 byla oproti ostatním socialistickým státům na daleko vyšší úrovni. Bylo to způsobeno hlavně tím, že za první republiky byla velmi vyspělá, kupodivu se ji totiž za těch více než 40 let centrálně plánované ekonomiky nepodařilo zdevastovat až natolik. Navíc je potřeba říct, že ne všechno bylo tak špatné, jak by se zdálo.

Ideologové v 50. a 60. letech tvrdili, že kybernetika je politický výmysl a že je to blamáž a neexistuje. A až někdy tuším kolem roku 1980 vyjel tehdejší předseda vlády Lubomír Štrougal do Japonska a přijel zpět naprosto „jurodivý“, promiňte ten výraz, a okamžitě zavolal, že chce nějakého odborníka na elektrotechniku. Tenkrát vytáhli z ČVUT profesora Milana Kubáta, ten se stal okamžitě ministrem (při vzniku ministerstva elektrotechnického průmyslu) a že se vše bude dohánět. Samozřejmě ten náskok byl takový, že to bylo nereálné.

Co další resorty ekonomiky, jak na tom byly? Zajímavé byly telekomunikace. Protože ty byly úmyslně potlačované z hlediska možnosti úniku informací a byly ovládány bezpečnostními složkami. Ale přestože to tak bylo, oba operátoři, kteří tady působili – jednak Český Telecom (pevné sítě) a pak České Radiokomunikace (bezdrátové sítě), se velmi rychle vyrovnali konkurenci. Během tří čtyř let byli na stejné úrovni. A taky když Český Telecom založil velmi rychle po roce 1990 prvního mobilního operátora Eurotel, stal se nejsilnějším mobilním operátorem ve střední Evropě hned na samém počátku, což dokládá, že tam byla skutečně kapacita i kapitál.

V roce 1989 jsme v HDP na hlavu byli někde na 40 % Rakouska nebo 37 % Německa, takže ve srovnání se Západem to bylo špatné. Navíc jsme měli technicky zastaralý průmysl a nízkou produktivitu práce. Pozitivně zmiňujete absenci zadlužení, ale nebylo to tím, že se neinvestovalo? Aby zbylo na spotřebu, vláda musela v rozpočtu snižovat podíl investic, které zčásti šly stejně na budování zmíněných zastaralých provozů. To je velmi ošemetná otázka, protože neexistuje do současné doby podrobná analýza centrálně plánované ekonomiky. Jsou jenom takové dohady. Protože zpočátku, v 50. a 60. letech se ekonomice dařilo. Pak to ale ustávalo a podle zběžných analýz to vypadá, že to bylo dáno právě přeinvestováním.

U lehkého to ale bylo jinak.

Je to demonstrovatelné na zmíněné Jawě, protože třeba ještě v roce 1989 byla největším výrobcem motocyklů na světě. Ale bylo to způsobené jen tím, že měla zaručené odběry do socialistických zemí a do několika dalších, jako Indie. Jenže centrální plánovaní způsobuje absenci inovací. V okamžiku, kdy máte zajištěný odbyt na pět let, tak vás netrápí inovace. A tak se kvalita a úroveň oproti ostatním státům pořád snižovala a to se projevilo okamžitě po roce 1989, kdy motorky Jawa nebyly zkrátka konkurenceschopné na západním trhu.

Jak je pak možné, že se tu vyskytovaly i takové podniky jako agrokombinát Slušovice? Říká se, že to bylo o konexích, ta doba tomu koneckonců nahrávala.

Ne. To nebyla pravda. On pan František Čuba měl ve své podstatě těžký život. Za minulého režimu byl obviňován, že skrytě kapitalisticky podniká, a ona to byla pravda. Bylo to způsobeno tím, že jeho otec byl jedním z velkých manažerů u Bati, a tak tam vládl vysloveně baťovský systém. Je potřeba mít ale na zřeteli, že to bylo družstvo, to znamená, že to nebyl státní podnik a družstva se celou dobu i v centrálně plánované ekonomice chovala jinak – tržněji, byli tam reální vlastníci, což byli vlastně jediní reální vlastníci výrobních prostředků v té době. Jinak vše bylo ve vlastnictví státu.