Čínský vývoz i dovoz klesly více, než se čekalo. Podepisují se na tom cla a slabá domácí poptávka

Přebytek obchodu se Spojenými státy se snížil na 25,88 miliardy USD ze srpnových 26,96 miliardy USD. Vývoz do USA, které jsou největším obchodním partnerem Číny, meziročně klesl o 17,8 procenta a dovoz o 20,6 procenta. Za leden až září se vývoz čínského zboží do USA snížil o 10,7 procenta, zatímco dovoz amerického zboží do Číny se propadl o 26,4 procenta.

Slabší údaje zřejmě posílí očekávání, že Peking potřebuje přijít s dalšími stimulačními opatřeními, aby odvrátil prudší ekonomické zpomalení, a to i navzdory předběžným signálům zmírnění obchodního napětí s USA. Analytici se domnívají, že ekonomický růst Číny ve třetím čtvrtletí dále zpomalil z téměř 30letého minima 6,2 procenta v dubnu až červnu.