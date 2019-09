Příprava nového jaderného bloku v Dukovanech má zpoždění až pět let, varuje Drábová

Dozor nad jadernou bezpečností

SÚJB hospodaří podle Drábové s ročním rozpočtem asi 400 milionů korun a má přes 200 zaměstnanců. Dozor nad jadernou bezpečností tvoří zhruba třetinu práce úřadu, zbytek tvoří mimo jiné kontroly dalších zařízení, které ionizující záření využívají, uvedla. Doplnila, že jich je na 10 tisíc, například se jedná o všechny nemocnice, které mají rentgen.

K velkým změnám v činnosti úřadu podle ní během let moc nedochází. „Vyvíjejí se přístupy, vyvíjejí se metody. Ale, že by tam docházelo k nějakým revolucím, to určitě ne,“ řekla.

Letos je to 100 let od založení Státního ústavu radiologického, předchůdce dnešního Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO), jehož je SÚJB zřizovatelem. V listopadu pak uplyne 20 let od zvolení Drábové do funkce.

Drábová: Do politiky už ne

Osmapadesátiletá Drábová vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, kde dokončila také doktorské studium. Profesně se orientovala na ionizující záření. Mezi lety 1996 až 1999 byla ředitelkou SÚRO.

Od roku 2010 je místostarostkou Pyšel na Benešovsku. V letech 2016 až 2017 byla zastupitelkou Středočeského kraje za hnutí Starostové a nezávislý. Možnou kandidaturu do Senátu nebo na prezidentku striktně vylučuje. „Moje politická kariéra skončila,“ dodala s úsměvem.