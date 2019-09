Commerzbank hodlá prodat mBank. Poláci spekulují, zda se vrátí do polských rukou

Commerzbank vlastní v polské mBank podíl 69,3 procenta. S akciemi mBank se obchoduje na varšavské burze, tržní hodnota podniku se nyní pohybuje kolem 14 miliard zlotých (82,5 miliardy korun). Loni dosáhla tržeb 1,1 miliardy zlotých(28,5 miliardy korun), zisk před zdaněním pak činil 346 milionů eur.

V Polsku je čtvrtou největší bankou. Komentátoři spekulují, zda se do privatizace zapojí tamní vláda. Strana Právo a spravedlnost (PiS) by si přála, aby se bankovnictví v co největší míře vrátilo do polských rukou a zpravodajský web Newsweek připomíná, že zájem o mBank by teoreticky mohl mít státní kolos PKO BP, který by si mohl takovou transakci dovolit. Nicméně šéf Polského rozvojového fondu Pawel Borys uvedl, že jeho úřad zatím nepřistoupil „k analýzám či rozhovorům, které by vedly k převzetí finančních ústavů“.

V České republice zahájila mBank provoz na podzim 2007. Loni banka v Česku zvýšila provozní zisk na 446 milionů korun z předloňských 220 milionů korun. Počet klientů se zvýšil asi o 10 tisíc na 660 tisíc.

Bude se propouštět i přijímat

Commerzbank v rámci nové strategie rovněž provede úplné převzetí divize Comdirect, ve které nyní vlastní podíl kolem 82 procent. Následně tuto divizi integruje do svých aktivit.

Commerzbank také potvrdila, že zruší 4300 existujících pracovních míst, ale zároveň vytvoří 2000 nových pracovních příležitostí ve strategických oblastech, jako jsou například informační technologie. Ve finále se tak počet zaměstnanců sníží o 2300 osob, což odpovídá necelým šesti procentům celkové pracovní síly banky.