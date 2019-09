„V tuto chvíli to nechám na té profesionální úrovni a vůbec do toho nezasahuju. Naši úředníci budou postupovat naprosto profesionálně, to znamená budou obhajovat zájmy České republiky a pokud tam bude něco špatně, tak samozřejmě se budou bránit,“ řekl ČT ministr zemědělství Miroslav Toman (nestr. za ČSSD).

Ministr Toman rovněž zopakoval, že evropský audit ani odpověď jeho úřad zatím nezveřejní. To už řadu týdnů kritizuje senátní komise, která se audity týkající se premiéra Babiše zabývá.