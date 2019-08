Nejvíc jsou v obchodních centrech slyšet a vidět party přátel. Ze všech zákazníků však utrácejí nejméně

Ve skupině Praktický zákazník je více mužů než žen (poměr 52 ku 48 procentům). Zároveň jde o nejpočetnější díl nákupní skládanky, protože dohromady se sem řadí zhruba 2,7 milionu lidí v Česku. Průměrně utratí 1254 korun, převážně za potraviny a drogerii. A společné mají i to, že bezmála dvě třetiny z nich do šedesáti minut nákupní centrum jenom opustí.

I na ty, kteří by obchodním centrem či obchodním domem nejraději jen prolétli, mají však obchodníci triky, jak je v areálu co nejvíce zdržet. „Lákadlo musí být vidět. Musí být zdůrazněné, ale mělo by být co nejdál, aby lidé obchodním centrem prošli celým,“ radí obchodníkům Kauba.

Čtvrtá skupina: Nákup pro náročné