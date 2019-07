Ceny nových bytů v Praze po čtyřech letech zdražování míří poprvé níž

„V posledních devíti měsících se počet nových bytů na pražském trhu v podstatě nemění. Pokud by se podařilo nabídku rozšířit, mohlo by to pozitivně zapůsobit na další cenový vývoj nemovitostí,“ uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

Za prodaný byt se podle statistik Trigemy, Skanska Reality a Central Group považuje byt s vydaným územním rozhodnutím a minimálním rezervačním poplatkem 50 tisíc korun. Podle údajů konkurenčního Ekospolu, který používá jinou metodiku, vzrostla cena nových prodaných bytů v průměru o 5,3 procenta na 97 838 korun za metr čtvereční. Počet nových prodaných bytů klesl meziročně o 5,5 procenta na 2318.