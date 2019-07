Lesy ČR v pololetí zvedly těžbu kůrovcového dřeva o 112 procent. Podnik chce zvládnout kalamitu

V pololetí také významně vzrostlo kácení stromů poškozených současným suchem, a to dvojnásobně na 649 tisíc metrů krychlových. Naopak nahodilá těžba dřeva poškozeného větrem a sněhem letos v prvním pololetí meziročně klesla o třetinu na 1,76 milionu metrů krychlových.

V roce 2018 se vytěžilo 11,9 milionu kubíků napadeného dříví. Dalších nejméně šest kubíků zůstalo ležet v lesích, jak odhadovali odborníci. A to přesto, že se oproti předchozímu roku kácelo loni dvojnásobně – a mnohem více než při známé kalamitě na Šumavě v roce 2007.

Kůrovcové těžby pro podnik především dělají smluvní partneři. Na podnikových lesních závodech mají Lesy ČR na těžbě nasazeno více než tisíc vlastních dělníků. „Personál jsme posílili i na našich kalamitních lesních správách,“ uvedla mluvčí.

Celoročně státní podnik počítá s těžbou 12 milionů metrů krychlových dřeva. Z toho by asi devět milionů metrů krychlových mělo připadnout na kůrovcové dřevo. Loni celková těžba dřeva v lesích Lesů ČR vzrostla o 32 procent na nadprůměrných 10,65 milionu metrů krychlových dřeva. Těžba kůrovcového dřeva loni vzrostla dvojnásobně na šest milionů metrů krychlových dřeva.

Kůrovcová kalamita, která způsobuje velký přetlak dřeva na trhu a pokles jeho cen, se negativně promítá do zisků Lesů ČR. Loni podniku kvůli tomu propadl čistý zisk na 70 milionů korun ze 3,08 miliardy korun v roce 2017. Šlo o nejnižší výsledek v novodobé historii podniku. Pololetní hospodářské výsledky podnik zveřejní později.

Poslanecká sněmovna v pátek propustila do třetího čtení vládní novelu zákona o lesích, která má urychlit boj s kůrovcovou kalamitou. Vládní návrh počítá například s tím, že opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví.