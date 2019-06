Tržby automobilek v Česku loni stouply na nový rekord, růst ale výrazně zpomaluje

Podle prezidenta sdružení Bohdana Wojnara odvětví v minulém roce zřejmě dosáhlo svého vrcholu. „Z dat našich členů i veřejných zdrojů lze vysledovat podstatné snížení tempa růstu z předchozích let a vyčerpání trhu práce. S ohledem na transformaci odvětví, vývoj na evropských a světových trzích a další rizika můžeme očekávat podobný vývoj i v letošním roce,“ uvedl Wojnar.

Produkce v celkové hodnotě 920 miliard korun šla na export. Proti předchozímu roku vývoz vzrostl o 0,3 procenta. Export z 31 procent směřoval do Německa, sedm procent mířilo do Francie, 6,6 procenta do Velké Británie a 6,4 procenta do Španělska.

Produkce se loni zvýšila o 1,7 procenta na nový rekord 1,437 milionu vozů a rostla již pátý rok v řadě. Výroba největší automobilky Škoda stoupla o 3,3 procenta. Export osobních vozidel meziročně vzrostl o dvě procenta, zatímco domácí poptávka o 1,7 procenta poklesla. Výroba autobusů se za leden až prosinec zvýšila o 5,6 procenta na 4890 vozů. Jediný výrobce motocyklů, týnecká Jawa, pak vyrobila 1493 strojů, tedy o 162 kusů více než v roce 2017.