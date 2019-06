Češi se cítí chudí a euro nechtějí, říká Zámečník. Přitom Slovákům prospělo, míní Kohútiková

Slovensko slaví deset let s eurem a podle někdejší viceguvernérky Národní banky Slovenska Eleny Kohútikové se obyvatelé s novou měnou sžili. Euro proto doporučuje i Čechům. Na Slovensku se podařilo debatu o euru dobře vést, lidé ztráceli obavy, to by se mělo stát i v Česku, hodnotí Kohútiková. Podle hlavního analytika týdeníku Euro Miroslava Zámečníka se ale Češi cítí chudými, proto evropskou měnu odmítají. Řekli to v pořadu Události, komentáře.