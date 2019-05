Úspěch bankovního fondu je podmíněn nezávislostí jeho řízení, tvrdí asociace

Podle bankovní asociace je vytvoření fondu z ekonomického a praktického pohledu lepší než zavedení jakékoliv formy dodatečného sektorového zdanění, protože umožní využít peníze pro dlouhodobý sociální a ekonomický rozvoj.

Už dříve Babiš nastínil, že by příští rok do fondu při jeho vzniku mohly čtyři největší banky odvést asi šest miliard korun.

Štěpánek nyní uvedl, že zatím není jasné, zda pro vznik fondu bude potřeba přijmout nový zákon, nebo se využije současná právní úprava. Cílem fondu by pak podle něj mělo být snížení rizika ve vybraných projektech tak, aby mohly být na jejich financování více využity komerční firmy.

Základní obrysy by mohly být během týdnů

Hlavní analytik týdeníku Euro a ekonom ČBA Miroslav Zámečník v úterý uvedl, že zatím se uskutečnily dvě schůzky. Diskuse jsou zaměřeny na ukotvení fondu v zákoně, jeho správu a obchodní model. „Ideálně bychom měli dospět k dohodě v základních obrysech v horizontu několika týdnů,“ uvedl Zámečník. Součástí pracovní skupiny jsou vedle bank i zástupci ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu.

Financování z fondu by podle Zámečníka mělo fungovat tak, že stát stanoví investiční potřeby na základě svých strategií. Výběr projektů by ovšem měly provádět orgány fondu. Ten zároveň bude státu pomáhat s přípravou projektů. Národní rozvojový fond by přitom podle Zámečníka měl projekty kofinancovat, nikoli však poskytovat nevratné dotace. „Samotné úvěrování pak bude na komerčních bankách,“ uvedl.