Nízká nezaměstnanost nahrává změně oboru. Ženy tak obsazují řadu dříve neobvyklých pozic

Příkladem můžou být třeba logistické haly. Nikol Hralová pracuje ve firmě Gefco a na práci si nestěžuje, právě naopak: „Teď jsem zažila kariérní vzestup, což je pro mě úplně super.“ Podle ní jsou i v hale některé práce – například polepy aut – kdy nejde vyloženě o mužskou práci, ale může ji vykonat i žena.

Marketingový manažer firmy Tomáš Brada potvrzuje, že mezi zaměstnankyněmi jsou teď třeba matky po mateřské dovolené, nebo naopak před důchodem. „Máme několik pracovnic, které jsou věkové kategorie 50+,“ doplňuje.

Lákavé jsou částečné úvazky

A i do jiné logistické firmy Schenker se v poslední době hlásí víc žen, a to i na dělnické pozice. Jedním z podstatných důvodů je i to, že nabízí částečné úvazky.

„Je to třeba i tím, že dnes práce ve skladu není špinavá, ale vlastně se přebaluje různé zboží, takže je to práce poměrně v teple a v klidu. Máme kupodivu i hodně žen manažerek,“ konstatuje personální ředitelka DB Schenker Jitka Moravcová.