Maloobchodní tržby v únoru zrychlily růst, příznivě překvapily prodeje aut

Maloobchodní tržby vzrostly v únoru o 3,8 procenta meziročně, respektive bez prodeje automobilů o 5,1 procenta meziročně. A očištěné o sezonní vlivy rostly i meziměsíčně, a to o 0,4 procenta. „Po půl roce, kdy klesaly tržby z prodeje aut, si poprvé přilepšili také prodejci automobilů,“ upřesnila ekonomka Komerční banky Monika Junicke.

Podle hlavního ekonoma ING Bank Jakuba Seidlera prodeje automobilů v únoru příznivě překvapily, když po půl roku trvajícím poklesu a pětiprocentním meziročním poklesu v lednu opět meziročně rostly o procento. Tím citelně překonaly odhad trhu, který čekal meziroční pokles v únoru o tři procenta.

„Ačkoli jsou únorová čísla příznivá a naznačují, že by se situace ohledně prodejů automobilů mohla postupně stabilizovat, nové registrace automobilů za březen meziročně klesly o dvanáct procent. Prodeje automobilů se tak v březnových statistikách maloobchodů patrně opět zhorší,“ míní Seidler.

Letos tržby zřejmě zpomalí

V letošním roce lze podle Seidlera očekávat další mírné zpomalení růstu maloobchodních tržeb z titulu slabšího ekonomického růstu a mírně nižší dynamiky mezd.

„Na maloobchodní tržby může dopadnou i skutečnost, že domácnosti naznačují snahu více spořit, a to právě z titulu rostoucích obav ohledně budoucího ekonomického vývoje. Uvedená kombinace faktorů by pak měla vést k mírně slabší dynamice maloobchodu v letošním roce, a to kolem čtyř procent,“ dodává Seidler.

V následujících měsících tak budou podle ekonomů maloobchodní tržby ztrácet na tempu. „Nasvědčuje tomu spotřebitelská nálada, která se postupně zhoršuje, i rostoucí míra úspor, která napovídá, že domácnosti už šetří na horší časy,“ říká Junicke. Analytici se však shodují, že by celková spotřeba domácností měla patřit mezi hlavní faktory růstu domácí ekonomiky i letos, což dosavadní čísla maloobchodních tržeb potvrzují.