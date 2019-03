Češi jsou své bance věrní. I když třetině z nich vadí vysoké poplatky a čtvrtině nízké úroky

V důvěře se bankovnictví zařadilo na první příčku díky zisku 7,4 bodu z deseti možných, následovaly letecké společnosti se sedmi body a dopravní firmy s 6,8 bodu. Banky předčily také veřejné zdravotnictví (6,7 bodu) či státní správu (5,7 bodu). Nejméně Češi důvěřují podle průzkumu nebankovním poskytovatelům služeb.

„Klíčovými činiteli důvěry jsou kvalitní služby a stabilita. Zatímco pro stabilitu je důležité stabilní podnikatelské prostředí a odpovědné hospodaření bank, zlepšování kvality služeb napomáhá zejména konkurenční prostředí, které je v Česku v porovnání s jinými státy opravdu vysoké,“ uvedl hlavní poradce asociace Vladimír Staňura.

„Přesto, že jsou Češi obecně národem konzervativců a skeptiků, 57 procent dotazovaných si dokáže představit, že by banka zajišťovala i jiné služby než samotné finance. Za nejužitečnější další služby považují možnost spravovat místní poplatky, telekomunikace, ale i pojištění,“ doplnila poradkyně ČBA pro fintech a digitalizaci Helena Zavázalová.

Dvaatřicet procent lidí, kteří loni uvažovali o změně, se rozhodlo začít využívat služeb i jiné banky kvůli nižším poplatkům nebo lepším podmínkám. Dvě třetiny dotázaných ale nakonec neudělaly nic. Svou nečinnost tito respondenti odůvodnili zejména nepodstatnými rozdíly v nabídce služeb jednotlivých bank.

Češi by uvítali nižší poplatky a vyšší úročení

Pokud by Češi něco změnili, tak je to výše poplatků (30 procent) a úroků na spořicích účtech (22 procent), případně by uvítali zjednodušení zavedených služeb (10 procent).