Dluhy mají často původ už v raném věku, naučit děti hospodařit může i vlastní účet v bance

Na čtyřicet tisíc dětských účtů a k nim zhruba deset tisíc vydaných karet má i Moneta Money Bank. „Dětský účet zakládají především ti rodiče, kteří chtějí naučit své ratolesti hospodárnosti a zodpovědnosti za svěřené finanční prostředky a zároveň mít přehled o tom, za co a kde dítě utrácí. Po dovršení 15 let věku dítěte se dětský účet mění na studentský,“ říká mluvčí banky Jakub Švestka. Zde však dítě platit bezkontaktně přes chytrý telefon či hodinky nemůže.

Podmínkou u většiny bank je alespoň osm let věku dítěte a většina z nich vede účty zdarma. S penězi na účtu může nakládat jak rodič, tak dítě, i když to mívá obvykle omezený přístup k některým službám. Třeba nemůže nastavit samo limity pro platby nebo příkazy k úhradě.

K založení účtu pak zpravidla bývá nutné přinést rodné listy dětí, vlastní občanský průkaz a také podepsat několik dokumentů. Pak už potomek jen pár dní vyčká, až mu dojde fyzicky karta, která se k účtu vydává. Pokud to banka umožňuje, může si ji „nahrát“ do mobilu a fungovat naprosto stejně jako dospělý – své finance si spravuje přes počítač nebo mobil a stejně tak může i platit, tedy chytrým telefonem nebo hodinkami.

Podobně nelze platit mobilem u dětských účtů i v Komerční bance, platby lze provádět jen kartou nebo převodem a hotovost vybírat z bankomatu či na pobočce. Jak ale potvrdil mluvčí banky Michal Teubner, zájem o dětské účty je dlouhodobě vysoký. Jejich počty však banka nezveřejňuje.

I u mBank počty dětských účtů stoupají. Založit je lze od narození do patnácti let, ale až od zmíněného osmého roku dítěte je možné využívat platební kartu a platit mobilem či hodinkami.

AirBank účty pro nejmenší teprve chystá. Zatím služby nabízí jen lidem, kteří jsou starší patnácti let.

Jak na peníze, učí děti i škola, základ musí ale dostat doma

Základy finanční gramotnosti by se děti mohly naučit i ve škole. Průzkum České spořitelny ale ukázal, že hlavním zdrojem informací z oblasti financí jsou stále rodiče, i když význam školy roste, stejně jako spolužáků a sociálních sítí.

Nicméně pomoc v tomto ohledu nabízí také řada institucí jako například Česká bankovní asociace a své programy mají i jednotlivé banky a ministerstva. Třeba na webu ministerstva financí je k dispozici přehledná mapa podle krajů, kde je i seznam organizací, které mohou obecně pomoci s problémy ve světě financí a rodinného rozpočtu. Poradí také web penizenauteku.cz od České národní banky.

S finanční gramotností pomáhá i projekt Finanční gramotnost do škol, který získal akreditaci ministerstva školství a mládeže. Aktuálně se v jeho rámci ve 169 zemích světa včetně Česka uskuteční takzvaný Global Money Week, a to v týdnu od 25. do 31. března. Zapojí se do něj finanční instituce, podnikatelé, školy i rodiny a cílem je šířit osvětu v oblasti finanční prosperity.

Napříč Českou republikou se budou týden konat přednášky, workshopy, diskuse, interaktivní besedy s odborníky, ale také zábavné hry a kvízy zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže.