Češi vyčkávají a trh s půjčkami na bydlení zamrzl. Průměrná sazba hypoték v únoru klesla pod tři procenta

„K únorovému poklesu jejich průměrné sazby pak přispěl i ostrý konkurenční boj mezi bankami. Těm totiž tak jako tak mizí zájemci o hypotéky a zbývající zájemce si musí předcházet co možná nejatraktivnějšími sazbami. Objem nově poskytnutých hypoték byl v únoru nejmenší od ledna 2015,“ uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Češi podle něj ale také vyhodnocují další vývoj. „Sázejí na to, že s příchodem možné ekonomické krize by došlo jak ke snížení cen nemovitostí, tak i úrokové sazby hypoték, a vyčkávají. I to pak snižuje poptávku po hypotékách,“ dodal.

„Přestože úrokové sazby přestaly růst, hypoteční trh skutečně zamrzl. Ukazuje se, že tři negativní vlivy – tedy regulace ČNB, vysoké ceny nemovitostí a vyšší úrokové sazby – si vybírají svou daň,“ řekl Milan Voldřich z Raiffeisenbank.

Předpokládá, že k oživení trhu dojde, ale pravděpodobně bude letos propad v prodejích hypoték hlubší než odhadovaných 20 procent. U úrokových sazeb nyní neočekává další růst, sazba podle něj zůstane mírně pod třemi procenty.