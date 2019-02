Platební bilance ke konci roku vylepšila skóre a skončila přebytkem 38,2 miliardy korun

Až do roku 2013 byla platební bilance Česka vždy schodková. V roce 2014 byl poprvé zaznamenán přebytek, a to 7,9 miliardy korun. O rok později to bylo 11,3 miliardy, v roce 2016 pak 52,6 miliardy a předloni rekordních 54,16 miliardy korun.

„Sice je toto kladné saldo nižší než v roce předchozím, nicméně stále je možné považovat tento výsledek za pozitivní. Už třeba proto, že ani rychle rostoucí domácí spotřebitelská a investiční poptávka nesrazila dosavadní přebytek obchodu se zbožím a službami směrem dolů,“ konstatuje analytik ČSOB Petr Dufek.

„Minulý rok se k solidní dynamice vývozů přidaly i dovozy. Důvodem byl solidní růst investic i zvyšující se poptávka domácností po zboží ze zahraničí,“ souhlasí ekonomka Komerční banky Monika Junicke.

Na meziročně nižší saldo vnější bilance země měl naopak největší vliv především odliv výnosů do zahraničí. „Nejenom investičních v podobě dividend podniků pod zahraniční kontrolou a úroků ze státních dluhopisů, ale i mezd vyplácených zahraničním pracovníkům v Česku. Je to jeden z efektů vysoké zaměstnanosti cizinců v tuzemských firmách,“ dodává Dufek.

Pomohla i slabší měna

Příznivě na běžný účet působila slabší koruna i lepší bilance zahraničního obchodu v závěru minulého roku. „Nicméně v tomto roce očekáváme, že koruna posílí a přebytek zahraničního obchodu dále mírně poklesne. V prvním čtvrtletí však bude běžnému účtu nahrávat přestávka v odlivu dividend do zahraničí, který pravidelně zhoršuje celkovou bilanci běžného účtu,“ říká analytik Raiffeisen bank (RB) Luboš Růžička.

Podle prognózy RB by přebytek běžného účtu v roce 2019 měl dosáhnout zhruba 30 miliard korun. To by znamenalo další mírné zhoršení aktivní bilance běžného účtu.