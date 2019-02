Vody už je dost, tanker mohl vyplout z přístavu v Ústí nad Labem. Cílem je Hamburk

Tanker dlouhý 110 metrů se vydal z vaňovského přístavu v Ústí nad Labem na cestu, která skončí v německém přístavu Hamburk. Během úterý se přesouvá do Děčína. Odtud by se měl ve čtvrtek vydat do Hamburku. Velké plavidlo muselo s vyplutím počkat, až se na řece zvýší stav vody.