Kauza sporného životního pojištění pokračuje. Spolek chce rozšířit žalobu na Českou pojišťovnu kvůli údajným manipulacím

Spolek Podvedení klienti už loni podal hromadnou žalobu na Českou pojišťovnu (ČP) kvůli investičnímu pojištění, kdy pojišťovna podle žaloby nedostatečné informovala klienty o nákladech a poplatcích nebo ve smlouvách chyběla pojistná částka. Nyní hodlá existující žalobu dále rozšířit. A to o zákaz, aby u odkupného finanční ústav nadále postupoval tak, že si navyšuje vlastní příjmy na úkor klientů. Odkupné je částka, kterou vyplatí pojišťovna klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy.

„Česká pojišťovna svým klientům nejméně od roku 2016 systematicky krátí výplatu plnění. Zjednodušeně řečeno, pokud k datu ukončení smlouvy byla hodnota investičního účtu klienta 100 tisíc korun, Česká pojišťovna se při vyúčtování odkupného tváří, že byla o 15 tisíc nižší, aniž by ovšem klient o této manipulaci dostal od pojišťovny jakoukoli informaci a měl šanci to zjistit,“ uvedl člen výboru spolku Podvedení klienti Jiří Chvojka. Dodal, že uvedené jednání spolek zjistil až z dokumentů, které Česká pojišťovna dodala v rámci sporů s klienty do spisů finančního arbitra.

„Pojistná plnění a další plnění z pojistné smlouvy, zejména odkupné, jsou vždy vyplácena v souladu se zákony, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. Každý klient tak dostane vše, na co má na základě podmínek produktu a své smlouvy nárok,“ uvedla mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.