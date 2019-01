V Česku loni přibylo nejvíc podnikatelů za posledních šest let. Polovina z nich byli mladí lidé

V minulém roce začalo v Česku podnikat skoro 59 tisíc lidí, z toho polovinu tvořili lidé do třiceti let. Statistiky společnosti CRIF dále ukázaly, že čistý přírůstek – tedy rozdíl mezi podnikateli, kteří začali podnikat, a skončili s podnikáním – činil 13 tisíc nových podnikatelských oprávnění. Šlo tak o nejvyšší počet za posledních šest let.