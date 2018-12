Novým šéfem pražského dopravního podniku je Witowski. Nahradil odvolaného Gillara

Firma představuje největší tuzemskou společnost ve vlastnictví města. Metropole dává ročně na její provoz více než deset miliard korun. Pražský dopravní podnik by měl letos mít takzvaný přiměřený zisk 1,737 miliardy korun. Je to o něco více než loni. Provozní náklady by měly dosáhnout 15,44 miliardy.

Přiměřený zisk jsou peníze, které město jako vlastník nechává podniku při vyúčtování hospodaření na investice. Konečný výsledek hospodaření bude znám na začátku příštího roku. Loni hospodařil DPP se ziskem 1,9 miliardy korun. Vliv na hospodaření měly vyšší tržby a snížení provozních nákladů. Od hlavního města loni dostal na provoz 13,535 miliardy, což bylo meziročně o pět procent více.

Společnost provozuje tři linky metra o celkové délce 59,4 kilometru, dále 539,8 kilometru tramvajových tratí a 1798 kilometrů autobusových linek.