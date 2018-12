Kůrovcová kalamita patří k nejhorším v historii. Lesy budou šetřit a ministerstvo představilo mimořádná opatření

Přes pokles zisku bude podnik Lesy ČR podle svého vedení schopen na konci roku do státního rozpočtu poslat 2,5 miliardy korun, jak v říjnu schválila vláda. Za posledních pět let podnik odvedl státu téměř třicet miliard korun. Lesy ČR přitom nevylučují, že by pro své budoucí financování mohly využít úvěr. Dosud podnik hospodařil bez něj.

Chystaná novela lesního zákona by rozdělila stát na tři zóny

Ministerstvem zemědělství chystaná novela lesního zákona by umožnila členit stát do tří zón podle úrovně umírání smrkových porostů zasažených kůrovcem. Území by se tak rozdělilo na nejpostiženější oblast, ve které by nemuseli vlastníci lesů těžit napadené dřevo, těžební kapacity by se tak mohly přesunout do „nárazníkové oblasti“ mezi Moravou a Čechami, vysvětlil náměstek ministra zemědělství pro lesní hospodářství Patrik Mlynář.

Podle Hnutí Duha tzv. rajonizace může pomoci, problémem jsou podle něj legislativní bariéry, rozdrobené vlastnictví lesnické půdy a smlouvy Lesů ČR s těžařskými firmami.

Novela by měla začít platit co nejdříve, stát ji tak nejspíš předloží jako poslaneckou iniciativu. Letos se v Česku vytěží 12 až 14 milionů metrů krychlových kůrovcového dříví, loni ho bylo méně než polovina – 5,8 milionu metrů krychlových.