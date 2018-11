Vlaky bývají stále častěji přeplněné. Slevy přilákaly nové cestující a ani přidané vagony nestačí

Jan Zavřel je jedním ze zhruba šesti set tisíc lidí, kteří v pátek jedou domů vlakem. Jsou dvě hodiny odpoledne a v Praze, Brně i Ostravě nastupují další cestující. „Večer to je většinou nacpané, protože jezdí studenti. Občas to určitě potká každého, že stojí v uličkách,“ řekl Zavřel, který se z Brna vrací domů na víkendy.

Podobná situace je i na jihu. Rychlík z Prahy do jižních Čech má sedm vagonů, dva z nich jsou speciálně vypravené kvůli páteční špičce. Ale ani to nestačí, někteří lidé zůstávají stát v uličkách. Například Anna Stoklasová, která jezdí z Prahy jen do Benešova. Za pět let pociťuje největší nával ve vlaku právě nyní.